Mamá de Yina Calderón reaccionó a captura de Epa Colombia

Daneidy Barrera, mejor conocida en redes sociales como Epa Colombia fue capturada en la noche del pasado lunes 27 de enero por agentes del CTI tras fallo en su contra por los daños efectuados a Transmilenio en el 2019. La noticia de su captura conmocionó a sus familiares y amigos más cercanos, entre ellos Merly Ome, madre de Yina Calderón con quien la empresaria había entablado una gran amistad.

Según comentó la misma Daneidy Barrera por medio de su cuenta oficial de Instagram agentes del CTI la abordaron al salir de su peluquería para informarle que tenían una orden de captura en su contra por los daños efectuados en contra de Transmilenio durante las protestas del 2019. Ante esto, la joven les informó que no iba a permitir ningún procedimiento hasta que su abogado estuviera presente.

“Estoy muy triste. Me vine a trabajar a la peluquería todo el día, iba saliendo ya para mi casa y me cogen los del CTI. Que yo tengo una orden de captura y me iban a coger”, relató la influenciadora entre lágrimas.