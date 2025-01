Epa Colombia tiene una orden de captura en su contra

Epa Colombia reapareció en redes sociales para contar que, en la noche de este lunes 27 de enero, fue abordada a las afueras de su peluquería por funcionarios de la Fiscalía y del CTI. Según explicó, los agentes le informaron sobre una orden de captura en su contra, relacionada con el fallo judicial por los daños ocasionados a TransMilenio durante las protestas de 2019 en Bogotá.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidore, Epa Colombia compartió un corto audiovisual en el que, en medio de un llanto desconsolado, les contó a sus fanáticos la situación que acababa de vivir al salir de su peluquería.

“Estoy muy triste. Me vine a trabajar a la peluquería todo el día, iba saliendo ya para mi casa y me cogen los del CTI. Que yo tengo una orden de captura y me iban a coger”, relató entre sollozos.