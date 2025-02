La casa de los famosos: mamá de Yina lanza fuerte crítica

El pasado domingo 2 de febrero, los televidentes presenciaron la primera eliminación por votos de La casa de los famosos Colombia, que dejó a Sofía Avendaño fuera de la competencia. Su salida generó todo tipo de reacciones, incluida la de la mamá de Yina Calderón, quien no solo expresó su descontento, sino que también reveló que uno de los participantes que estaba en riesgo no era de su agrado.

Mamá de Yina Calderón reaccionó a la eliminación de Sofía Avendaño de La casa de los famosos

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Merly Ome compartió un corto audiovisual en el que reaccionó a la eliminación de Sofía Avendaño de La casa de los famosos Colombia. Y es que la mujer aseguró que no quería que la joven saliera de la competencia. En especial porque se retractó frente a su demanda en contra de Juliana por lo sucedido durante la fiesta de cumpleaños de Marcela Reyes a inicios del 2024.

“Dios mío, esto se puso c*liente. Nos sorprendió Sofía, salió Sofía, no queríamos. Sofía, te diste cuenta de que mis hijas no son malas, ¿verdad? Te diste cuenta de que Yina no es mala y que Yina es muy transparente, así no me la quieran, yo la quiero mucho”, manifestó.

Madre de Yina Calderón reveló su descontento con participante de La casa de los famosos

Además de esto, la mujer comentó que hubiese preferido que saliera otro de los participantes que se encontraba en riesgo junto a Sofía, pues recordemos que la mujer competía contra Camilo, Jose y Mauricio Figueroa.

“Yo quería que saliera este señor, porque él debería estar en un geriátrico, de verdad. Así como lo voy a estar yo cuando tenga mis 80 años, si Dios me tiene con vida hasta allá, que mis hijas me lleven allá”, puntualizó.



Vale la pena destacar que Mauricio Figueroa y Yina Calderón han tenido una serie de encuentros poco amigables ya que no han logrado compaginar durante su estadía dentro de la casa más famosa de Colombia.