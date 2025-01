El futbolista James Rodríguez es dueño de las tendencias digitales desde el pasado 13 de enero luego de confirmarse su llegada al fútbol mexicano, al Club León.

En las últimas semanas el nombre del futbolista de la Selección Colombia estuvo en boca de todos tras conocerse que estaba en búsqueda de equipo tras rescindir contrato con el equipo español, el Rayo Vallecano.

James Rodríguez fue asociado con múltiples equipos en España, Italia, Argentina y hasta en Colombia, sin embargo, de manera sorpresiva el futbolista se decantó por el equipo mexicano.

Esta noticia ha provocado opiniones divididas en redes sociales, unas a favor y otras en contra, además, las críticas no se han hecho esperar para el jugador por preferir a México por encima de su país.

Las principales críticas que ha recibido el jugador cucuteño son por parte de hinchas del Junior de Barranquilla, quienes se mostraron ilusionados con verlo jugar en su equipo tras una reunión entre él y uno de los dueños del club.

Ante esta ola de críticas y malos comentarios, Pilar Rubio, mamá del jugador compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales que muchos asociaron como un mensaje de apoyo a su hijo.

La mamá del '10' hizo enfásis en que al jugador le habían quebrado las alas a lo largo de su carrera y que a pesar de todo ha sido fuerte y paciente.

Pilar, también expone que su hijo a resurgido muchas veces como el ave fénix y por eso siente mucha admiración hacía él.

Frente a su decisión de jugar en México y no en el Junior, hay una frase al final de su mensaje que confirmaría su posición al respecto.

Ahora, abre tus alas con orgullo, porque no hay vuelo que no puedas lograr, ni meta que no puedas alcanzar. ¡Así de simple!