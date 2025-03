Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma en el mundo artístico, se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que se viralizara un video suyo en el que rompió en llanto en pleno concierto.

El cantante paisa Maluma se encuentro por estos días adelantando su gira mundial de conciertos llamada "+Pretty +Dirty".

El antioqueño recientemente se presentó en España en donde les brindó un show llenó de emoción, música y mucha emotividad a sus fanáticos.

Precisamente, en medio de este concierto, Maluma, quiso parar la música para conversar con su público y para enviarle un amoros mensaje a su pareja Susana Gómez y a su hija París.

Maluma decidió dirigirse a Susana, quien al parecer estaba en un sector del público como su invitada especial para decirle en pocas palabras que era la mujer de su vida.

El artista aseguró que no tenía miedo, ni pena de expresarle cuánto la amaba de manera pública y también para agradecerle por haberle dado su mayor felicidad hasta el momento, su hija París.

El cantante antioqueño no pudo contener las lágrimas al abrir su corazón y expresarle todo su amor a su pareja y a su hija.

Precisamente, Maluma fue sincero al expresar que 'los hombres también lloraban' y que desde que nació su hija París su vida dio un giro de 180 grados.

Además, el artista aprovechó el momento para expresarles a sus seguidores el cariño y agradecimiento que tenía con ellos, por permitirle ser como él quisiera y expresarse de la misma manera sin importar si estaba bien o no ante los demás.

Quiero decirles que me siento en un profundo agradecimiento con ustedes, llevo unos meses muy vulnerables, pero eso no me hace débil, me hace más humano”.