Luisa Fernanda W es de las celebridades digitales en Colombia que más aparece en redes sociales. La influencer tiende a contestar las críticas que le hacen, así que habló de su cabello.

¿Por qué están criticando el cabello de Luisa Fernanda W?

El look de Luisa Fernanda W es algo que a muchos les encanta, sin embargo, confesó que el tema del cabello largo es algo por lo que la han venido tachando.

Desde hace tiempo, la creadora de contenido paisa ha venido realizándose tratamientos para el crecimiento de su pelo y le funcionó; reveló que no tiene extensiones.

Sin embargo, una de las chicas de su equipo de trabajo le aconsejó cortarse un poco el pelo porque "no se ve tan elegante", pero hizo caso omiso porque tuvo por mucho tiempo el cabello corto y nada que le crecía.

"Ahorita que lo recuperé (el pelo) no me lo voy a cortar; de hecho, me lo voy a dejar crecer más", expresó Luisa Fernanda W.

¿Qué va a hacer Luisa Fernanda W con su cabello?

La prometida del cantante Pipe Bueno espera tener su cabello más abajo de la cintura, aunque aceptó que puede que el pelo largo no se ve a veces tan formal.

"Yo sé que el pelo largo no se ve a veces tan elegante, pero el pelo largo es divino. De verdad que a mí me encanta, por eso mucho tiempo usé extensiones y ahora que lo tengo así natural no me lo voy a cortar", reiteró la celebridad.

Adicionalmente, Luisa Fernanda W indicó que hay momentos en los que no sabe qué hacer con su cabello, como, por ejemplo, cuando tiene eventos en donde prefiere tenerlo recogido porque tiene una gran melena y para peinarla es más complicado.

"Debería tener más ideas de peinados para la próxima, si no que no me gusta que me arreglen. Ay, no, no sé. Dios, perdóname, pero tengo que dejar la bobada, me dejaré arreglar pronto", concluyó la querida influencer antioqueña.

Luisa Fernanda W se prepara para el Día de la Madre el domingo 11 de mayo. La famosa tiene dos hijos y ha disfrutado al máximo el rol de ser mamá, algo que también genera interés en los millones de seguidores con los que cuenta.