Entre B-King y Marcela Reyes se destapó una polémica. Los ahora exesposos se sacaron los 'trapitos al sol' sobre su separación y acusaciones de infidelidad. Entre las declaraciones que dio el artista a Buen día Colombia, del Canal RCN, acusó que la DJ estaría llevando a cabo maniobras para que no le den trabajo a su excompañero sentimental.

Según B-King, pidió frente a las cámaras de TV que Marcela Reyes no se entrometa en su vida laboral, puesto que manifestó que la DJ, al parecer, llama a las personas para que no contraten a su exesposo.

"Quiero contar públicamente de que (Marcela) no siga llamando a las personas a que no me den trabajo. ¿Si me entienden?, yo soy un chamaquito 1A, me porté bien, entonces, eso no se hace, quitarle la comida de la mesa a la gente", recalcó Bayron Sánchez, nombre de pila del cantante.