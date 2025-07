Luisa Fernanda W reveló si se arrepiente o no de haberse mudado a México

Luisa Fernanda W tras mudarse a México semanas atrás decidió romper el silencio y hablar sin filtro de lo que ha sentido con su mudanza y dejar su país de origen.

La creadora de contenido antioqueña abrió un espacio de preguntas en sus redes sociales para que sus seguidores le indagaran sobre cualquier tema.

Como era de esperarse muchos empezaron a preguntarle por el tema de su mudanza a México junto a Pipe Bueno y sus dos hijos.

A la influenciadora le preguntaron puntualmente sobre qué había sido lo más difícil de haberse mudado al país Azteca, revelando los pros y contras de su decisión.

Empecemos con algo positivo y es que yo me estoy adaptando muy bien al cambio

Luisa Fernanda W reveló que una de las cosas más difíciles de haberse mudado a México fue rechazar varios proyectos que tenía en Colombia.

Una de las cosas que me dio duro fue soltar proyectos.

La influenciadora aseguró que tuvo que decirle que no a varios proyectos en los que tenía gran ilusión de participar y que por el tema de la distancia no podía cumplir.

Me tocó decirle no a varios proyectos en los que tenía ilusión de estar, pero por la distancia no se puede.