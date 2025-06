La influenciadora Luisa Fernanda W decidió dedicar con contundente mensaje luego de las discusiones que surgieron entre fanáticos tras el triunfo del cantante Altafulla en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido se mostró fiel seguidore de La casa de los famosos Colombia, donde detalló que una de sus participantes favoritas era la influenciadora Karina García.

Una vez esta quedó eliminada por decisión del público, su apoyo fue para el artista Altafulla, a quien destacó que sentía que tiene una energía blanca.

Luego de la controversia que se provocó por consolidarse el barranquillero como el gran ganador de la segunda temporada del reality de convivencia, la paisa decidió enviar un mensaje a los haters y a los fanáticos que se han ido a los extremos apoyando a su favorito.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, compartió una imagen en la que se desahogó.

"No dejen que el fanatismo les nuble la razón. Admirar a alguien no significa atacar a quien piensa distinto. El respeto no debería tener excepciones. No todos vamos a estar de acuerdo y eso está bien", escribió.