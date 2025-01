Lorelei Tarón rompió su silencio tras salida de Falcao

El nombre del futbolista Radamel Falcao García se ha apoderado de las tendencias digitales luego de hacerse oficial su marcha de Millonarios F.C. tras no llegar a un acuerdo para renovar una temporada más.

La salida del 'Tigre' del club 'Embajador' ha provocado un sinfín de reacciones en redes sociales, en su mayoría de tristeza por su adiós del equipo y también de agradecimiento por haberles cumplido el sueño a varios hinchas.

De igual forma, la esposa de Falcao García, Lorelei Tarón no dejó pasar por desapercibido el adiós de su esposo del club de sus amores y se pronunció recientemente.

La cantante argentina compartió una emotiva foto del día que presentaron a Falcao en El Campín junto a ella y sus hijos.

Mi querida Colombia, hoy, como Argentina, quiero decirte que me has enamorado y decirte GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por abrirnos las puertas y por hacernos sentir tan amados.

Lorelei en su emotivo mensaje de despedida se dejó ver enamorada de Colombia y de todo lo que vivió durante un poco más de seis meses, agradeciéndoles a todos por su apoyo y hospitalidad.

Sin embargo, en su mensaje, Lorelei Tarón dejó ver la tristeza que siente su familia por no poder estar más tiempo en la capital colombiana viendo a Falcao jugar con el equipo que siempre soñó, Millonarios.

Por eso, aseguró que en su momento cuando se acabó la temporada del 2024, no se despidieron de los hinchas y del equipo de manera oficial porque tenían la ilusión de continuar una temporada más.

La verdad, me ha puesto muy triste saber que no íbamos a volver. No me pude despedir, porque la idea era regresar, y más con la ilusión de ganar el título con Millonarios, que no se pudo lograr. Pero bueno, las cosas no son siempre como uno quiere.