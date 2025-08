Lindsay Lohan revela por qué dejó Hollywood y empezó una nueva vida en Dubái

La actriz Lindsay Lohan, conocida por papeles en películas como Juego de gemelas y Un viernes de locos, dejó Hollywood hace más de una década para empezar una nueva vida en Dubái.

En una entrevista reciente con el programa estadounidense Live with Kelly and Mark, la actriz explicó los motivos que la llevaron a tomar esa decisión y cómo ha sido su experiencia desde entonces.

Uno de los aspectos que más valoró de su día a día en Dubái es la tranquilidad que siente al no ser perseguida por paparazzi, una situación que la acompañó por años en Estados Unidos.

“No tengo que preocuparme por si no puedo ir a comer a este sitio porque alguien le va a sacar una foto a mi hijo. Me siento muy segura”, afirmó.