El Papa Francisco, quien falleció este lunes 21 de abril a los 88 años, es recordado como promotor del progresismo de la Iglesia Católica.

Desde su acenso en el 2013, el argentino Jorge Mario Bergoglio marcó historia, pues, a lo largo de su carrera como eclesiástico, habló de temas como las guerr4as, migraciones, desigualdad, corrupción, género y muchos temas más de total relevancia para todos los ciudadanos.

El 29 de julio de 2023, el papa Francisco compartido una frase que se ha convertido en una de las más memorables. Una frase que generó mucha controversia y opiniones entre las personas y las instituciones religiosas.

Por otro lado, el 7 de junio de 2013, Francisco confesó que no quería ser papa, dándole respuesta a un joven estudiante de las escuelas jesuitas de Italia y Albania.

"Pero, ¿tú sabes qué significa que una persona no se quiera mucho? Una persona que quiera ser Papa no se quiere mucho. No, yo no quería ser papa".