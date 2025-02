Hija de Maleja Restrepo y su reacción al perder sus crespos

La reconocida presentadora Maleja Restrepo conmovió a las redes sociales al compartir un tierno momento con su hija menor, Macarena. La pequeña quiso acelerar el secado de su cabello con un secador, sin imaginar que perdería temporalmente la definición de sus crespos. Su reacción al verlos desaparecer provocó una ola de comentarios entre los internautas, quienes no tardaron en expresar su ternura.

Hija de Maleja Restrepo y su inesperada reacción al perder sus crespos de forma temporal

A través de sus historias en Instagram, Maleja Restrepo compartió un video en el que mostró la reacción de su hija tras notar que su cabello había perdido los crespos después de usar el secador. La menor, visiblemente triste, le confesó a su mamá que no sabía que esto podía pasar y que no entendía por qué su cabello había cambiado de textura.

"La cosa era que yo pensaba que solo me iba a secar y que no iba a bajar los crespitos, me los alisó y no quiero”, comentó la menor a Maleja mientras se veía al espejo.

Al notar su frustración, Maleja intentó tranquilizarla asegurándole que seguía viéndose hermosa y que sus crespos volverían con el paso de las horas. Además, le enseñó un truco para recuperarlos rápidamente incluso después de usar el secador. Sin embargo, al ver que su cabello no quedaba igual que antes, la niña se mostró aún más decepcionada y decidió retirarse del lugar completamente frustrada.



Internautas enternecidos por la reacción de Macarena al perder sus crespos

La inesperada escena despertó ternura en redes sociales, donde muchos se mostraron conmovidos al ver cómo Macarena reaccionaba al perder sus crespos sin entender por qué ni cuándo volverían.

"¡Pobrecita! Se ve tan confundida", escribió un usuario. Otros no pudieron evitar reírse con cariño ante la situación. "Esa carita de '¿qué pasó aquí?' me rompió el corazón y me sacó una sonrisa al mismo tiempo", comentó alguien más.

Entre la mezcla de ternura y diversión, hubo quienes intentaron tranquilizar a Macarena, aunque fuera a la distancia. "No te preocupes, hermosa, ¡te volverán a crecer!", aseguraron con emoticones de amor.

Sin duda, la reacción de Macarena conmovió a cientos de personas, quienes siguieron compartiendo el video con mensajes de apoyo y cariño.