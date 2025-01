Maleja Restrepo compartió con sus seguidores una tierna publicación en la que reveló que logró cumplirle un sueño a su hija menor, Macarena. Aunque esto la llenó de alegría, también le generó cierta nostalgia, ya que en su infancia no tuvo la misma oportunidad. Su relato conmovió a muchos de sus seguidores, quienes se sintieron identificados con su historia.

De esta manera, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Maleja Restrepo compartió un corto audiovisual en el que reveló que luego de una larga espera había llegado el día que Macarena, su hija menor, tanto había esperado. Y es que resulta que la pequeña iniciaría su plan de ortodoncia, algo con lo que, al parecer, muchos niños sueñan.

Además, comentó que no entendía la obsesión de los menores de ponerse Brackets, aunque confesó que a ella también le había pasado, solo que nunca pudo contar con este beneficio.

“Este es el día más esperado por Macarena, uno quería que le pusieran Brackets. Yo no sé por qué esa obsesión de que le pusieran Brackets a uno; yo jugaba a ponerme chicles, a ponerme mentas, para ver cómo me vería con Brackets… A mí nunca se me cumplió ese sueño”.