El reconocido creador de contenido digital Carlos Mauricio Gómez, o más conocido como La Liendra, ha tenido un gran reconocimiento a través de las diferentes plataformas digitales gracias a su carismática y arrolladora personalidad.

Además, La Liendra ha sido tendencia tras su ingreso oficial a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN. Muchos internautas esperan que el influenciador tenga una sorprendente participación cuando inicien el reality.

Por su parte, La Liendra les ha demostrado a sus seguidores que tiene una especial relación con otros creadores de contenido con quien ha entablado una especial amistad. En este caso, una de sus amigas más cercanas es Natalia Segura, o más conocida como La Segura.

Recordemos que, la participación de La Segura en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia sorprendió a todos los seguidores al ser parte del equipo ‘Papillente’ y los diferentes acontecimientos que se vivieron en el programa.

Entre tanto, La Segura compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram una serie de preguntas en las que les contó a sus seguidores acerca de la amistad que tiene con varios colegas y enfatizó en La Liendra:

“Bueno, amigos, en las redes sociales se ve hoy en día que si no se publica una historia, si no se hace un video, si no se hacen post, no son amigos. Pero, cuando a mí me nace, yo lo hago. Ahora, cuando no, también. De hecho, esta es una conversación que tenemos con Dani Duke, La Liendra, pero nos vemos muy constantemente. Sin embargo, pasamos mucho tiempo de calidad entre amigos en donde nos dedicamos a nosotros”, añadió La Segura.