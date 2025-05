Karina García estuvo en Buen día, Colombia previó a su ingreso a La casa de los famosos Colombia y allí contó cómo ha sido su vida tras salir del reality del Canal RCN y cómo ha manejado algunas polémicas.

Karina García contó en el matutino del Canal RCN que ha sido difícil el tema de adaptarse a la realidad tras estar por más de tres meses dentro de La casa de los famosos Colombia.

La modelo paisa aseguró que cuando salió no se quería ir de la competencia porque se veía llegando hasta la final y por eso le dio duro cuando quedó eliminada.

Frente a su regreso a la realidad, los presentadores le preguntaron a Karina García por su polémica con Marcela Reyes, indagándole de manera directa si ya había hablado con ella.

Frente a esta pregunta sobre Marcela Reyes, Karina García mostró un gesto serio en su rostro y cortó la pregunta al revelar que no habían hablado y que era un tema que prefería dejar en el olvido.

No he hablado con Marcela, prefiero dejar eso así.

La modelo Karina García se refirió en su entrevista en Buen día, Colombia a otra polémica, la cual tiene con una actual participante del reality, La Toxi Costeña.

Karina aseguró que iba a volver a La casa de los famosos Colombia con la mejor energía con todos, pero no iba a dejar a un lado todo lo que le había hecho sentir la cantante antes de salir.

La antioqueña aseguró que esta vez no se iba a dejar tratar de mala manera y tampoco que se burlaran de ella, por lo que advirtió que si la buscan, la encontrarán.

La verdad mi público sabe que me aterra el veneno y la pelea, yo voy a disfrutar, a parcharme, yo no tengo tiempo para eso. Si a mí me atacan, me voy a defender, como una dama, pero a defender.