Recientemente, Andrea Valdiri visitó La casa de los famosos Colombia 2025 en la actividad de 'congelados' para La Jesuu. Esta situación hizo que las reacciones tomaran relevancia, ya que se trató de una reconciliación de amigas. Por ello, la cantante Koral Costa apareció diciendo que la barranquillera la hizo llorar.

Koral Costa, quien es esposa del actor Omar Murillo, exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos, es de las mujeres de la farándula que ve el reality del Canal RCN. En ese sentido, suele opinar sobre distintas situaciones.

La también actriz apareció en redes sociales opinando sobre la visita de Andrea Valdiri y confesó que se sintió muy conmovida.

"Andrea Valdiri me hizo llorar... Cuando uno quiere a un amigo, ustedes pueden decir lo que sea, pero me removió muchos sentimientos, porque hay amistades que uno ha querido tanto con el corazón y es triste cuando una amistad se rompe por cosas que pasan, y el orgullo de pronto de esa persona y el de uno no deja que se vuelva a unir", dijo Koral Costa con los ojos llorosos.