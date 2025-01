La Liendra se convirtió en uno de los famosos que ingresará a La casa de los famosos Colombia 2025 junto a un selecto grupo de participantes y desde entonces ha compartido diversas impresiones frente a lo que posiblemente se encontrará dentro del reality de la vida en vivo del Canal RCN, entre ellas las posibles infidelidades que podrían surgir por parte de quienes tiene pareja, como él.

En entrevista con el programa informativo del Canal RCN, ‘Mañana express’, el creador de contenido digital se refirió a uno de los acontecimientos más destacados de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia para asegurar que él no le fallaría a su actual novia, Dani Duke, siendo este el romance que vivió Nataly Umaña con Miguel Melfi, pese a estar casada con Alejandro Estrada.

“Me cuida en todos los factores y no puedo ser el ‘Umaña’ de La casa de los famosos, no puedo, esta temporada no lo voy a hacer, por mi lado no va a ser”, comentó entre risas.



La Liendra aseguró que le pondrá ‘candela’ a La casa de los famosos Colombia

Sin embargo, aseguró que aunque sería fiel a su novia, no dudaría en ponerle ‘candela’ a La casa de los famosos Colombia por medio de diversas bromas, o quizá uno que otro encuentro inesperado con otros participantes, esto pese a afirmar que era una persona “tranquila”.

“Yo creo que soy tranquilo. Yo hago mi recocha y tal, pero yo soy tranquilo. Pero por más que pienso, usted, sí o sí allá va a casar alguna pelea, pero mueble, mueble, no voy a ser”, afirmó.

De esta manera, La Liendra se une a un selecto grupo de famosos conformado, hasta el momento, por Melissa Gate, Emiro Navarro, Yaya Muñoz, ‘Alerta’, Camilo Trujillo, José Rodríguez, Valentina Ruiz ‘La Jesuu’, Lady, ‘La vendedora de rosas’, Norma Nivia, Jery Sandoval, y ‘El flaco’ Solórzano.

¡No te pierdas La casa de los famosos Colombia el próximo 26 de enero a las 8:30 p.m. por el Canal RCN y 24/7 a través de plataforma digital!