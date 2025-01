La casa de los famosos: La Liendra hará sufrir a las mujeres

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, se refirió a su ingreso a La casa de los famosos Colombia y su percepción del reality de la vida en vivo. Además, confesó la razón por la que pondría a sufrir a las mujeres que harán parte de esta competencia.

La razón por la que La Liendra pondrá a sufrir a las mujeres de La casa de los famosos Colombia

En entrevista con el programa informativo del Canal RCN, Mañana express, el reconocido influenciador La Liendra confesó que su presencia pondría afectar principalmente a las mujeres de La casa de los famosos Colombia al afirmar que no estará disponible para ningún tipo de relación sentimental o acercamiento de ese nivel.

“Que las mujeres se atengan. Las únicas que van a sufrir van a ser las mujeres, saben que yo soy una persona que tiene pareja entonces solo me van a poder mirar, más no tocar”, aseguró con total confianza.



La Liendra reveló si está listo o no para ingresar a La casa de los famosos Colombia

Además de esto, reveló si estaba listo o no para ingresar a La casa de los famosos Colombia que abrirá sus puertas el próximo domingo 26 de enero, y que será transmitido a partir de las 8:30 p.m. por el Canal RCN y 27/7 a través de plataforma digital.

De hecho, al referirse a este aspecto en específico el influenciador no dudó en comparar la experiencia con el estar privado de la libertad. “Yo creo que uno nunca está listo para eso. Es más, últimamente he estado pensando en eso y yo digo: parce, eso es como estar en la cárcel… Obviamente más tierno y todo, pero como que he pensado mucho en el encierro. La gente dice: todo es convivencia. No, el encierro es otra cosa”, confesó.

Vale la pena destacar que La Liendra se une a un selecto grupo de famosos conformado, hasta el momento, por Melissa Gate, Emiro Navarro, Yaya Muñoz, ‘Alerta’, Camilo Trujillo, José Rodríguez, Valentina Ruiz ‘La Jesuu’, Lady, ‘La vendedora de rosas’, Norma Nivia, Jery Sandoval, y ‘El flaco’ Solórzano.