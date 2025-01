La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia se estrena este domingo 26 de enero de 2025 a las 8:30 p.m., y uno de los participantes más esperados, La Liendra, ha compartido con sus seguidores quién pensaba que sería parte de este exitoso reality show.

La Liendra revela quién imaginó que ingresaría a La casa de los famosos

En una reciente historia compartida en Instagram, el influencer sorprendió a sus seguidores con anécdotas de las personas que creía que ingresarían a la casa más famosa del país.

“Cuando me invitaron a participar en este proyecto, lo primero que me pregunté fue: '¿Qué habrán dicho de mí?'”, confesó La Liendra mientras relataba cómo, en un principio, investigó a fondo sobre los rumores que circulaban sobre su participación.

Según el influenciador, al principio lo sorprendió la noticia de que una de sus ex parejas podría estar en el programa, algo que no le agradó. “Me dijo que una de mis ex iba a ir. No le voy a mentir, me asaré de la idea”, aseguró. Sin embargo, ese rumor nunca se concretó.

Pero lo que realmente lo desconcertó fue la llegada de un dato que lo dejó sorprendido: “Me llegó el rumor de que Nicolás Arrieta”, mencionó con humor sobre la sorpresa que le causó saber que algunas figuras cercanas a su entorno estaban también siendo consideradas.

A pesar de estos rumores, La Liendra decidió finalmente aceptar la invitación a La casa de los famosos Colombia. En su relato, destacó que un amigo cercano le dio más detalles sobre los posibles participantes, lo que lo convenció de tomar la decisión final.

“Me dijeron que esta persona ya estaba casi confirmada para entrar y eso me hizo pensar: ¡Está bien, yo voy!”, dijo con una mezcla de emoción y sorpresa.

¿Qué participantes están confirmados para la segunda temporada de La casa de los famosos?

Los nombres de los participantes incluyen a Camilo Trujillo, Fernando ‘Flaco’ Solórzano, Jery Sandoval, Kata Otálvaro, Lady, ‘La vendedora de rosas’, ‘La Abuela’, Mauricio Gómez ‘La Liendra’, Melissa Gate, Marlon Solórzano, Emiro Navarro, Norma Nivia, Valentina Ruiz ‘La Jesuu’, Yaya Muñoz, ‘Alerta’, Sofía Avendaño.

El programa se transmitirá por el Canal RCN, y los seguidores también podrán disfrutar del contenido exclusivo a través de la app del canal. Con esta nueva edición, La casa de los famosos Colombia se convierte en el reality más esperado del año.