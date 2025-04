Mauricio Gómez ‘La Liendra’ se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia tras obtener la menor cantidad de votos por parte del público, quienes aseguran que su “estrategia” para permanecer dentro de la competencia salió mal. Ante estas afirmaciones en redes sociales, el creador de contenido respondió de manera contundente.

En entrevista con el programa informativo del Canal RCN, ‘Mañana Express’, La Liendra se refirió a la “estrategia” que el cuarto agua había realizado para que un integrante de fuego fuera eliminado y reveló la mente detrás del plan. Pues muchos aseguran que fue él quien estuvo al frente de dicho plan, pero esto no fue así.

Según comentó La Liendra, luego de que las habitaciones de La casa de los famosos Colombia tomaran rumbos diferentes dentro del reality, Mateo Varela fue quien propuso la estrategia que hoy dejó a La Liendra fuera de la competencia.

“La estrategia que pensamos a lo último fue de Mateo, yo no fue el que dije la estrategia. Yo dije: me voy, ya Mateo se le ocurrió eso y yo lo apoyé, pero eso no tiene nada que ver con mi salida"

El creador de contenido aseguró que antes de que esta jugada fuera puesta sobre la mesa él ya había manifestado su deseo de dejar el reality, por lo que aseguró que no tenía nada que ver con el resultado de las votaciones.

"Yo sí me quería ir, ya me sentía un poquitico... No agotado, sentía que se estaba poniendo la cosa muy pesada y yo no soy una persona de pelear, entonces yo decía: si sigo avanzando en el juego en algún momento me va a tocar tener una confrontación justo con las personas que me estoy enfrentando son mujeres, y voy a quedar mal parado”.