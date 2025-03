La actriz Norma Nivia ha sido tema de conversación en redes sociales luego de su posicionamiento en la gala del 9 de marzo en La casa de los famosos Colombia.

Como es tradición en el reality del Canal RCN, previo a la eliminación de uno de los participantes de la placa de nominados, los famosos hacen la dinámica de posicionamiento.

En esta dinámica los famosos se paran detrás de la persona que quieren que se vaya de la competencia y le dan sus razones o motivos de su decisión.

Precisamente, muchos esperaban el posicionamiento de Norma Nivia porque durante el día previo a la eliminación de 'Coco', la actriz aseguró que iba a confrontar a La Abuela por unos comentarios sobre ellas.

Sin embargo, no fue así y la actriz decidió incumplir a su palabra y se le posicionó al actor Mauricio Figueroa.

Esta decisión de Norma Nivia de pararse en frente de Maurcio Figueroa al expresarle lo duro que le parecería que él se fuera de la competencia, pero que respetaba que era su deseo, no cayó bien en redes sociales.

Muchos no le perdonaron a la actriz haber incumplido a su promesa de posicionarse detrás de La Abuela tras haberles dicho a varios de sus compañeros que lo haría.

Precisamente, la exparticipante La Jesuu reaccionó a esto y explicó con ejemplo por qué no podía defender a Norma ante su decisión.

La Jesuu fue enfática al asegurar que la actriz no tenía que haber dicho nada sobre La Abuela si no iba a cumplir a su palabra, porque esto la había hecho quedar mal.

Si no le ibas a decir nada a La Abuela no te hubiese puesto a abrir la boca, ahora me van a funar por tu culpa.