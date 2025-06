Este lunes 9 de junio, los colombianos conocerán al ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, tras cuatro meses y medio de intensa competencia. Antes de este gran momento, Daiky Gamboa, amigo de Karol G, mostró su apoyo a Altafulla.

A través de sus redes sociales, Daiky Gamboa, el mejor amigo de la cantante colombiana Karol G, expresó abiertamente su apoyo a Altafulla y explicó por qué.

El joven influenciador y también artista mencionó que una de las razones por las que le gustaría que Altafulla ganara es porque el dinero podría servirle para impulsar la carrera musical que ha venido trabajando durante años.

Además, comentó que se sentía muy identificado con el artista debido a los valores que compartían.

“A mí un man respetuoso, inteligente y con valores como este sí me representa, y me encantaría verlo ganar para que saque adelante su carrera como artista, de la que tanto se han burlado en ese programa. Y aunque no gane, él ya ganó el apoyo de muchos y sé que le va a ir re bien.”