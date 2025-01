En contados días, el próximo domingo 26 de enero, la influencer caleña Valentina Ruiz, conocida en el mundo digital como La Jesuu va a ingresar a La casa de los famosos Colombia 2025.

Ruiz logró un cupo para ser parte del reality en vivo gracias al apoyo del público, ya que ella estuvo compitiendo como aspirantey fue la más votada de su grupo, aunque cabe recordar que estuvo muy reñida con Mariana Zapata.

Tan pronto La Jesuu supo que iba a ser parte del formato de convivencia en donde entran famosos a vivir, muchos de ellos sin conocerse antes, la emoción capturó a la creadora de contenido, especialmente luego de pasar un amargo momento porque le quitaron su cuenta principal de Instagram donde tenía alrededor de tres millones de seguidores.

Mientras llega el día del ingreso a La casa de los famosos, Valentina ha estado comprometida con su contenido, al igual que con sus seguidores debido a que publicó la bella acción que hizo por una joven.

Mediante una historia en Instagram, La Jesuu recordó a una joven que en la semana en la que estuvo en votaciones para ser parte del reality comentó que iba a ahorrar para comprarse un televisor y así poder ver a la caleña a través del Canal RCN.

Pues bien, Valentina Ruiz recordó a la joven y le dio una sorpresa, la cual fue que le regaló el televisor de sus sueños a su seguidora.

"La Jesuu me regaló el televisor de mis sueños. Amor, muchas gracias, palabras sobran para ti. No me voy a perder ni un capítulo de La casa de los famosos Colombia", escribió la admiradora de La Jesuu con su TV de 50 pulgadas.