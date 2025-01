Valentina Ruíz, más conocida como La Jesuu, ya está dentro de La casa de los famosos Colombia. La influencer caleña se postula como una de las favoritas del público y asombró tan pronto apareció en la pantalla del Canal RCN.

Días antes del estreno de La casa de los famosos 2025, La Jesuu venía haciendo diferentes apariciones en redes sociales en donde se estaba acicalando para entrar al reality de la vida en vivo. No obstante, dejó a más de uno con la intriga porque había dado a conocer que llegaría con un nuevo look, pero no dio más pistas.

Entonces, la nueva imagen de La Jesuu se reveló en vivo y en directo. Para más de un internauta, la caleña no decepcionó y cautivó desde el día uno en La casa de los famosos.

¿Cómo fue el look de La Jesuu en el estreno de La casa de los famosos Colombia?

Lo anterior porque el look que eligió la creadora de contenido fue un vestido blanco, el cual contrasta a la perfección con su tonalidad, aunque el foco de atención fue el cabello. Valentina Ruíz decidió lucir una melena rosada y ondulada, la cual complementó con un maquillaje de la misma paleta de color.

"Que comience el juego, prima", se lee en el perfil oficial de Instagram de La Jesuu, el cual actualmente es administrado por una persona externa a ella.

Tras ver el look de La Jesuu en el estreno de La casa de los famosos Colombia, las opiniones hicieron eco. Cientos de comentarios se pueden leer, entre ellos: "siempre dándola toda", "la bebé más esperada" y "amor de mi vida".

¿Cómo es el contenido de La Jesuu, participante de La casa de los famosos Colombia?

Valentina llegó a La casa de los famosos soltera, empezó en el mundo de la creación de contenido gracias a un amigo que la incentivó a realizar videos.

"El contenido de La Jesuu es básicamente versatilidad, vas a encontrar humor, transparencia y autenticidad, no se van a arrepentir", dijo la ahora habitante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Junto a La Jesuu, uno de los participantes con los que se cree que mejor se la va a llevar es Emiro Navarro y no se sabe qué pasará con Yina Calderón, ya que tienen asuntos pendientes del pasado.

