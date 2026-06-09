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La inesperada reacción de Verónica Orozco al embarazo de Laura Tobón: “me desmayé”

Verónica Orozco compartió un sorpresivo mensaje tras el anuncio del embarazo de Laura Tobón y llamó la atención de todos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Verónica Orozco rompió el silencio tras el embarazo de Laura Tobón y su mensaje se volvió viral
Verónica Orozco rompió el silencio tras el embarazo de Laura Tobón y su mensaje se volvió viral (Foto Canal RCN) (Foto Valery HACHE / AFP)

El anuncio del segundo embarazo de Laura Tobón continúa generando reacciones entre sus seguidores y varias figuras del entretenimiento nacional.

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Después de que la presentadora confirmara que está esperando un nuevo bebé, decenas de amigos y colegas aprovecharon las redes sociales para enviarle mensajes de cariño y felicitaciones.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de la actriz Verónica Orozco, quien expresó su sorpresa de una manera muy particular.

El comentario de Verónica Orozco sobre el embarazo de Laura Tobón que llamó la atención en redes
El comentario de Verónica Orozco sobre el embarazo de Laura Tobón que llamó la atención en redes (Foto Canal RCN) (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Qué compartió Verónica Orozco tras el anuncio de Laura Tobón?

La publicación de Laura Tobón recibió miles de comentarios de seguidores y personalidades del mundo del espectáculo.

Entre quienes reaccionaron estuvieron Lina Tejeiro, Maleja Restrepo, Melina Ramírez y Luisa Fernanda W, quienes la felicitaron por esta nueva etapa.

No obstante, el mensaje de Verónica Orozco fue uno de los que más comentarios generó entre los usuarios.

La actriz escribió:

“¿Qué????? ¡Me desmayé! Urge verte mi amooor!!!! 👏👏👏👏 Felicidades para los cuatro”.

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¿Cómo anunció Laura Tobón su segundo embarazo?

Laura Tobón dio a conocer la noticia a través de una portada para una revista, donde confirmó públicamente que se convertirá en madre por segunda vez.

Posteriormente, compartió un emotivo video junto a su esposo y su hijo Lucca, con quien pronto formarán una familia de cuatro integrantes.

En la publicación, la presentadora expresó que para ellos la familia siempre ha sido lo más importante y que recibir la noticia de un nuevo bebé representa una inmensa felicidad.

También aseguró que, cuatro años después del nacimiento de Luca, vuelven a sentir la emoción y los nervios propios de esta etapa, además de la ilusión por construir nuevos recuerdos juntos.

Laura reveló igualmente que uno de los más felices con la llegada del bebé es su hijo Lucca, quien desde hace tiempo soñaba con convertirse en hermano mayor.

“Y si alguien soñaba con este momento tanto como nosotros, es Lucca. Su deseo de convertirse en hermano mayor por fin se hace realidad”

Aunque la presentadora confirmó que el embarazo avanza con mucha ilusión, por ahora no ha revelado si el nuevo integrante de la familia será niño o niña.

Laura Tobón anunció que espera a su segundo bebé y emocionó a sus seguidores
Laura Tobón anunció que espera a su segundo bebé y emocionó a sus seguidores (Foto Jamie McCarthy / AFP)
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