¿Por qué comparan a Marlon Solórzano con Mafe Walker?

El pasado domingo 9 de febrero se conoció el nombre del segundo eliminado por el público de La casa de los famosos Colombia: Marlon Solórzano. El joven influenciador fue el participante con menos votos por parte de los televidentes, por lo que tuvo que abandonar la casa más famosa del mundo. Sin embargo, tras su salida, sorprendió al ser comparado con Mafe Walker, participante de la primera temporada del reality, por una inesperada similitud. ¡Te contamos todos los detalles!

Momentos antes de que se anunciara su eliminación de La casa de los famosos Colombia, Marlon Solórzano sorprendió a sus compañeros con una anécdota inesperada. El joven aseguró que, durante su cumpleaños hace un año, habría vivido una experiencia con extraterrestres. Según su relato, estos seres de la Vía Láctea se acercaron a él mientras dormía y le realizaron diversos análisis sin permitirle moverse.

“Tuve un intento de abducción extraterrestre. No sé si me llevaron y me borraron la memoria, pero tuve la experiencia. Recuerdo que estaba profundamente dormido cuando mi cuerpo se paralizó. Empezó un sonido extraño y sentí una presencia espeluznante detrás de mí. No sé si me estaban analizando, absorbiendo mi energía o haciendo algo con mi conciencia”, relató.