La reconocida creadora de contenido digital, Yina Calderón, ha sido tendencia en los últimos días tras la sorprendente noticia en la que se anunció que ingresará a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Su llegada al reality más famoso del país ha sido sorprendente para muchos, pues no esperaban que hiciera parte de esta temporada. Sin embargo, la influenciadora ha revelado mediante sus redes sociales que está dispuesta en utilizar todas sus estrategias durante su permanencia.

Sin duda, una de las características que más han representado a Yina a lo largo de su vida es el lenguaje de la sinceridad. Por esta razón, reveló algunas curiosidades a través de la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN en el que confesó lo siguiente:

“A mí digamos que no me irrita ninguno. Digamos que me saque de la paciencia o de mi puesto, no. Pero, que yo te diga que tengo bastante conflicto o que de pronto podría terminar mal, sería, quizá La Jesuu, que no me quiere. La Liendra me cae bien”, detalló Yina.