La casa de los famosos: ¿Qué llevará Sofía Avendaño?

Este martes se confirmó a la modelo y bailarina Sofía Avendaño como una de las nuevas integrantes que habitarán La casa de los famosos Colombia, y tras esta gran revelación, la reconocida mujer reveló qué objetos no podrán faltar dentro de la maleta que llevará al reality de la vida en vivo den Canal RCN que se estrenará el próximo domingo 26 de enero.

En entrevista con ‘Mañana express’ la mujer de 32 años confesó que, aunque aún no tenía empacada sus maletas para ingresar a La casa de los famosos Colombia sí estaba clara en qué objetos no podían faltar dentro de ella.

En primer lugar, Sofía Avendaño aseguró que lo primero que empacará será su pijama para dormir cómodamente, además de sus accesorios para ondular su cabello. Sumado a esto, se encuentra su calzado y maquillaje para siempre lucir hermosa ante las cámaras de ‘El jefe’, quien los estará vigilando 24/7, para finalmente terminar con su toalla; un elemento básico y muy importante para el momento de asearse.

“Mi pijama, mis churritos para el cabello, mis tacones, mi maquillaje, y no sé qué más. ¿La toalla?”, afirmó la modelo.

Además de esto, Sofía Avendaño reveló cómo recibió su familia la noticia de su ingreso a La casa de los famoso Colombia. Según comentó, este proyecto podría abrirle muchas puertas en nuestro país, por lo que era algo positivo tanto para ella como su núcleo.

“Nada, les dije que lo hacía por ellos, porque quiero tener la oportunidad de abrirme campo profesional aquí en Colombia, para no irme otra vez para Estados Unidos, porque, aunque allá me va muy bien, siempre siento el vacío de no tenerlos cerca y que rico sería esta oportunidad para abrirme puertas y trabajar en el medio de entretenimiento y poder darles una buena calidad de vida a ellos”, aseguró Avendaño con un toque nostálgico en su voz.