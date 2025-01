En las últimas semanas, varios internautas se han sorprendido con los participantes que han ingresado a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, los dos presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán serán claves en el programa al ser los dos presentadores oficiales. Además, tienen una especial conexión, ya que han trabajado en diferentes proyectos en el pasado.

Recordemos que, Marcelo y Carla han trabajado juntos en varios proyectos y uno en el que adquirieron gran reconocimiento en el pasado fue en: ‘Me llaman Lolita’, una producción del Canal RCN en la que tuvieron una gran acogida por parte de sus fanáticos.

Además, ambas celebridades harán la dupla perfecta tras su gran desempeño al presentar la gala de todas las noches en La casa de los famosos Colombia, contándoles a los televidentes acerca de los diferentes acontecimientos que se presentarán en el reality.

Es clave mencionar que Marcelo Cezán realizó un sorprendente casting para quedar elegido como presentador del programa y se lo ganó. Sin duda, ha sido notoria la especial conexión tiene con Carla, pues su amistad va más allá de lo profesional y muchos esperan su gran labor como narradores.

Recientemente, Carla y Marcelo tuvieron una sorprendente entrevista en el programa de ‘Buen Día, Colombia’ en la que revelaron algunos acontecimientos acerca de su participación en el programa.

Con base en esto, Carla Giraldo comentó durante la entrevista la especial reacción que tuvo al enterarse de que trabajaría en equipo con Marcelo a quien admira desde temprana edad tras su amplia trayectoria profesional como actor y presentador, quien ha tenido un amplio reconocimiento en la televisión colombiana.

“A mí se me iluminaron los ojos y no perdí el habla”, añadió Carla. Posteriormente, Marcelo respondió: “fue un factor determinante que fuera Carla la presentadora”. Luego, Carla le dice: “para mí él es muy importante en mi vida desde los 11 años. ¿Cómo no decir su nombre?”.