La modelo Nati Perdomo habló de su relación con Camilo Trujillo luego de ser cuestionada al respecto tras la participación del actor en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que puedes disfrutar 24/7 a través de la aplicación.

La paisa activó la herramienta de preguntas por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde fue cuestionada sobre su relación con el actor.

Tras las masivas preguntas que recibió al respecto, decidió confesar que ambos terminaron su relación poco antes de que él ingresara a la competencia.

“Terminamos 15 días antes de que él iniciara el reality. Duramos cinco años, el motivo (de la ruptura) me lo reservo. Les quiero dejar una frase muy certera y es que cada cual da lo que tiene en su corazón y ya dejemos de hablar de eso, hablemos de cosas mucho más interesante”, expresó.

Sin embargo, se volvió viral un video en el que días atrás también había hablado del tema bastante molesta defendiendo su buen nombre luego de tildar a la persona que le maneja las redes sociales al actor mientras él está en la competencia de “malintencionada”, acusándola de cosas que no son y mencionando que ella no lo supera.

Con eso dejó en evidencia la mala relación que hay entre ella y el amigo del actor.

Hizo mención a quienes le envían videos o mensajes sobre el comportamiento del actor en La casa de los famosos Colombia, donde se ha besado con la Toxi Costeña tras algunas actividades del reality, donde ella destacó que eso no le compete a ella.

“Él está soltero, lo que haga dentro del reality es cuestión de él, él asume lo que quiera hacer y yo asumo lo que quiero hacer en mi vida, yo me hago responsable por lo que yo hable, siga y actúe a mí no me echen culpas ajenas de la vida de él”, agregó.