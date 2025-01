La entrada de La Liendra, uno de los creadores de contenido más populares de Colombia, a La casa de los famosos Colombia ha generado gran expectativa entre los seguidores del reality. Su presentación como el décimo participante del programa, marcó el inicio de una nueva temporada llena de sorpresas.

¿Cómo se siente La Liendra antes de conocer a sus compañeros en La casa de los famosos?

En las horas previas a su ingreso a la casa, La Liendra compartió con sus seguidores sus emociones y sensaciones.

“Hoy nos vamos a reunir por primera vez con todos los participantes de La casa. Aquí me tienen en el Canal RCN, en mi camerino. Esto es mera vuelta de ansiedad y nervios porque como que nos encierran a cada uno”, relató con su característico estilo.

Aunque aseguró estar tranquilo, admitió que la idea de estar aislado y sin contacto con el mundo exterior le provocaba cierta ansiedad. “Obviamente estoy tranquilo, pero el esperar, el estar ahí solito me da un poco de ansiedad”, confesó. Sin embargo, destacó que es algo a lo que se acostumbra con el tiempo.

El creador de contenido también compartió detalles sobre su look para el ingreso al programa. Optó por una camisa color café, pantalón negro, tenis blancos y una chaqueta del mismo tono. De manera curiosa, reveló que evitó llevar ropa de marcas reconocidas, en parte por las reglas del programa y también por su propia decisión: “No traje nada con marcas, porque uno nunca sabe”, dijo.

Así se prepara La Liendra para conocer a sus compañeros en La casa de los famosos

La Liendra, conocido por su estilo espontáneo y su popularidad en redes, sorprendió días antes mostrando su clóset lleno de prendas de marcas prestigiosas. No obstante, debido a las restricciones del programa, tuvo que hacer algunas compras adicionales.

Yo voy a ir a vestirme bien porque me gusta estar cómodo, la cara mía no es que me favorezca mucho, pero la ropa me ayuda a disimular la feura, bromeó.

Con un elenco variado y una mezcla de personalidades, La casa de los famosos Colombia promete ser un éxito rotundo, consolidándose como uno de los programas más comentados de la televisión colombiana.