Koral Costa reveló su polémico secreto para cuidar su rostro

La reconocida creadora de contenido digital Koral Costa reapareció en sus redes sociales para compartir con sus seguidores los ingredientes de su mascarilla casera para el cuidado de la piel, pero uno de ellos generó debate por ser bastante inusual.

¿Cuáles son los ingredientes de la mascarilla facial casera de Koral Costa?

Haciendo uso de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Koral Costa compartió un llamativo audiovisual en el que compartió con sus fanáticos su secreto para tener una piel luminosa y saludable. La mujer decidió mostrar los ingredientes para esta preparación, pero uno de ellos se llevó toda la atención.

Y es que resulta que para cuidar su piel Koral Costa no solo utiliza ingredientes naturales como clara de huevo, sino que también utiliza su propia saliva y orina. “Una de mis mascarillas para la piel: clara de huevo, una gótica de mis orines, una gótica de mis babas, una cucharada de mi crema preferida… Revuelvo y al rostro”, explicó mientras la preparaba y se la aplicaba en el rostro.

Aunque la mujer asegura que esta mezcla es perfecta para mantener una piel saludable, no especificó por cuánto tiempo debía dejarse en el rostro para que tuviera el mismo resultado que le ha dado a ella.

Koral Costa enseñó su controvertido truco de belleza. (Foto Canal RCN).

Internautas reaccionaron a la mascarilla facial de Koral Costa

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues sin duda alguna los ingredientes que llevaba la crema facial casera de Koral Costa tomó por sorpresa a más de un internauta. Mientras que otros aseguraron que utilizaban mezclas similares, pero con otro tipo de ingredientes igualmente extraídos de sí mismos.

De esta manera, comentarios como: “Muchas personas decimos gas y no sabemos con qué preparan lo que nos aplicamos en el rostro”, “La saliva si hacia mi papá en ayunas no tenía casi arrugas. Pero la orina y eso si me daría asco”, “me gustan más las mascarillas naturales o que recomiende el dermatólogo”, fueron algunos de los más destacados.