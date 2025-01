Koral Costa respondió a las críticas recibidas tras la confirmación de la participación de Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia.

Koral Costa revela detalles de su amistad con Yina Calderón

A través de sus historias en redes sociales, Koral aseguró que su amistad con Yina Calderón data de muchos años atrás, incluso antes de que esta alcanzara mayor reconocimiento.

Recordó que en ese entonces ella ya hacía parte del medio de la farándula y destacó que fue de las pocas personas que valoraron a Yina, cuando otros no la trataron de manera amable.

Koral Costa compartió que, aunque por situaciones de la vida se distanciaron, tiempo después volvieron a encontrarse. Aseguró estar muy feliz por los logros de Yina Calderón y por su capacidad de demostrarles a quienes no confiaban en ella que ha salido adelante.

Koral Costa responde a críticas por no saber de Yina Calderón en La casa de los famosos

La artista pidió no ser juzgada por no haberse enterado previamente de la participación de Yina en La casa de los famosos Colombia, ya que esto no afecta su amistad con la empresaria de fajas.

Además, Koral recordó que, así como Yina expresó su apoyo a Omar Murillo durante la primera temporada del reality, ahora tanto ella como Bola 8 estarán brindándole todo su respaldo en esta nueva etapa.

Reconoció el apoyo incondicional que Yina Calderón les brindó, destacando cómo estuvo presente en los momentos clave y demostró su lealtad. En agradecimiento por todo lo que hizo por ellos, expresó que ahora será su turno de retribuir ese respaldo desde afuera, acompañándola en esta nueva etapa y asegurándose de brindarle la misma energía y fortaleza que ella les ofreció en su momento.

Ella apoyó mucho a mi esposo en la primera temporada cuando estuvo, entonces, ¿cómo no la voy a apoyar?, yo la tengo que apoyar.

Así describió Koral Costa a Yina Calderón

Finalmente, Koral compartió detalles sobre cómo es Yina Calderón fuera de las redes sociales. Aseguró que la empresaria de fajas tiene una personalidad que logra conectar con las personas gracias a su particular forma de ser.

Aunque es conocida por ser directa y franca, Koral destacó que estas cualidades no afectan la percepción de la calidad humana que define a Yina, resaltando que es alguien con un gran corazón y genuina en sus acciones.