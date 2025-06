Los rumores se confirmaron tras varias semanas de especulación en redes sociales sobre la posible separación entre Katy Perry y Orlando Bloom. Después de casi una década de relación y una hija en común, la pareja de actores tomó la decisión de poner punto final a su historia de amor.

¿Por qué Katy Perry y Orlando Bloom decidieron separarse después de tantos años?

Una fuente cercana a la pareja afirmó que, desde hace algunos meses, la relación entre Katy y Orlando venía marcada por grandes diferencias y tensiones, por lo que una ruptura era una de las posibilidades más latentes en medio del camino que compartían.

Desde que la cantante se encuentra de gira, ambos habían estado viviendo separados. Pasaban más tiempo lejos uno del otro que compartiendo o resolviendo los conflictos que poco a poco fueron fragmentando su vínculo sentimental.

Para nadie es un secreto que fueron una de las parejas más admiradas de Hollywood. Sin embargo, las personas cercanas comenzaron a notar los inconvenientes entre ellos y, aunque los medios habían estado atentos a la situación, decidieron mostrarse sinceros frente al difícil momento que atraviesan.

Desde 2023, la cantante solía compartir en sus redes sociales comentarios, historias y publicaciones relacionadas con su vida en pareja e incluso expresaba públicamente cuánto se esforzaban por cuidar su relación.

Por su parte, el actor declaró en una entrevista que no entendía cómo lograban conciliar sus tiempos y compromisos para mantener una relación sana y estable. Aunque ambos cuentan con trayectorias profesionales destacadas, él mismo describía la carrera de Katy como un “universo completo”.

¿Cuál fue el detonante de la separación entre Katy Perry y Orlando Bloom?

El detonante de la ruptura habría sido un viaje al espacio realizado por la cantante como parte de la misión NS-31 de Blue Origin.

Según fuentes cercanas a la cantante, Orlando Bloom no consideró la experiencia positiva, calificándola como un “vuelo vergonzoso” y una idea “ridícula”. Esto generó una fuerte decepción en Katy, quien no podía concebir que una vivencia tan significativa no impactara a su pareja.

¿Cómo empezó el romance entre Katy Perry y Orlando Bloom?

Katy y Orlando iniciaron su historia de amor durante la alfombra roja de los Globos de Oro en 2016. En febrero de 2019 se comprometieron a través de una romántica propuesta con helicóptero incluido, seguida de una fiesta privada. Sin embargo, el compromiso se prolongó durante seis años sin que se concretara una fecha de matrimonio.

Diferencias, distancia… y un inesperado viaje al espacio habrían marcado el punto de la ruptura de una de las parejas más queridas de Hollywood. Foto AFP/Michael Tran/Phillip Faraone

En 2020, Katy Perry confirmó su embarazo de una manera única en redes sociales. Daisy Dove, su hija en común, actualmente tiene cinco años y ha sido uno de los pilares que ha motivado a la pareja a mantener el respeto, la admiración y la paz durante este proceso de separación.