Karol Samantha reveló si su amor por Epa continua intacto

Aunque Epa Colombia enfrenta días difíciles en prisión, Karol Samantha sorprendió al confesar si el amor entre ellas sigue intacto o si la distancia terminó por enfriar la relación.

Vale la pena recordar que a finales de enero Epa Colombia fue notificada por la Fiscalía de que había una orden de captura en su contra relacionada al fallo judicial por los daños ocasionados a TransMilenio durante las protestas de 2019 en Bogotá.

La encargada de dar la noticia fue la misma Epa Colombia por medio de sus redes sociales en donde compartió diversos videos grabados desde el interior de su peluquería para informarle a sus seguidores lo que estaba ocurriendo, pues al lugar habían llegado agentes de la Fiscalía y el CTI para legalizar su captura.

Semanas después de este tensionante hecho, Epa Colombia fue sentenciada a más de cinco años de prisión por los cargos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación al servicio público de transporte colectivo.

Aunque la joven ha intentado pedir el beneficio de casa por cárcel en diversas ocasiones no ha podido lograrlo debido a que el primero de estos delitos debe ser pagado indiscutiblemente en un centro penitenciario.

Recientemente, Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, reapareció en sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo ha avanzado el proceso legal que enfrenta la influenciadora.

Durante la interacción, una pregunta en particular llamó la atención: ¿tu amor sigue igual por Epa? Frente a esto, Karol fue clara y honesta al responder que su amor no solo sigue intacto, sino que ha crecido con el tiempo.

“No, no sigue igual. Yo se lo he hecho saber a ella, y ya que tú me lo preguntas, lo digo públicamente: siento que cada día que pasa la amo más, la valoro más, la admiro mucho más por lo berraca y lo fuerte que es”, expresó Karol, visiblemente conmovida.