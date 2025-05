Tras el lanzamiento de su propio documental llamado ‘Mañana fue muy bonito’ se pudo ver más sobre la historia de la cantante y cómo llego a la cima.

El pasado 8 de mayo se estrenó en Netflix el esperado documental sobre la vida y carrera de una de las artistas más influyentes de la música latina actual.

En menos de 24 horas, la producción se convirtió en el documental más visto a nivel mundial, reflejando el gran interés y cariño del público hacia su protagonista.

A lo largo de la cinta, los espectadores tienen la oportunidad de sumergirse en la historia personal y profesional de la artista, reviviendo sus primeros pasos en la industria musical, los desafíos que enfrentó en su camino al éxito y los momentos más íntimos que marcaron su evolución como persona y como figura pública.

El documental también ofrece una mirada exclusiva detrás de cámaras de su gira internacional Mañana Será Bonito, donde logró llenar estadios en distintas partes del mundo.

A través de su documental, la artista comentó que presiente que va a fallecer muy temprano y que por eso quiere aprovechar al máximo su carrera y llegar a más personas del mundo.

“Tengo un sentimiento de que me voy a morir joven, entonces a mi no me da miedo morirme”, expresó Karol G en su documental.

Tras esta confesión, la artista reveló que, en caso de que llegara a ocurrir ese inconveniente, ya ha dejado instrucciones claras a sus productores sobre lo que deben hacer con su música y sus canciones.

“Yo siento que a mí no me da miedo morirme, sino que me da miedo cómo me voy a morir”, expresó Karol G.