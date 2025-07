Karina García reveló sus requisitos para tenerla como suegra

La influenciadora Karina García reveló a sus millones de fanáticos los requisitos que deben tener un hombre para que sea su yerno y pueda llamarla "suegra".

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales junto a su hija Isabella Vargas, donde uno de sus seguidores no tardó en llamarla "suegra", por lo que, ella decidió dar a conocer qué debe tener un hombre para estar al lado de la joven.

Primero bromeó con que mínimo debía saber cinco idiomas, para luego dar a conocer algunos detalles que para ella sí son importantes.

"El que me esté diciendo suegra sino tiene título universitario que al menos tenga una empresa, para empezar, que no tenga vici*s, que no sea rumbero, que tengas sueños, metas, que sea una persona educada, respetuosa, que sea buen hijo, hermano, que no sea machista . Yo sería quien lo aprueba", dijo.