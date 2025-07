Karina García da adelantos de cómo va a ser su entrada en el ring de boxeo

Karina García no deja de aparecer en redes sociales. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 se la pasa interactuando con sus seguidores a través de transmisiones en vivo, de modo que le preguntaron sobre el enfrentamiento de boxeo que tendrá en octubre contra la influencer mexicana Karely Ruíz.

Karina García va a participar en el evento que se llama Stream Fighters, el cual es organizado por el streamer WestCol. Consiste en que reconocidas figuras públicas se suben al ring de boxeo, así que la paisa se verá cara a cara con la mexicana el próximo 18 de octubre en Bogotá.

Mientras llega el día, las especulaciones son muchas. Hay quienes apuestan por la colombiana y otros por la mexicana, además de que le dicen a García que debe entrenar para aguantar físicamente.

No obstante, hace poco WestCol estuvo en el evento de 'La velada del año' en donde se enfrentó contra su colega español Grefg y perdió, pero el colombiano hizo una entrada al ring que conquistó porque llegó con nada más y nada menos que con el cantante Arcángel.

A partir de ello, le preguntaron a Karina García si ya tiene en mente cómo va a ser su entrada al ring de boxeo, puesto que eso genera expectativa en sus seguidores e internautas en general.

Según la modelo paisa, "soñar no cuesta nada" y por eso es que a ella le gustaría entrar al enfrentamiento acompañada de la estrella puertorriqueña Bad Bunny. Luego, reveló que no se ha puesto a pensar muy bien cómo será su entrada.

"No sé, voy a llamar a Bad Bunny a ver si se anima a que entremos cantando Mónaco. ¿Ustedes se imaginan yo entrando a esa pelea con Bad Bunny? Dios mío, soñar no cuesta nada... Mentiras, mis amores, la verdad no he pensado en eso todavía", reveló Karina García.