En las últimas semanas, miles de televidentes se han conectado con todos los acontecimientos que se han presentado sobre la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, varias celebridades han festejado su ingreso directo, ya sea por la decisión del Jefe o del público, quienes han tenido la oportunidad de elegir mediante votaciones sobre el ingreso de los nuevos participantes.

Con base en esto, Karen Sevillano y Vicky Berrio serán las presentadoras oficiales del after show del reality en donde les contarán a los televidentes acerca de los diferentes acontecimientos que se presentarán a diario dentro de la casa más famosa del país.

Es clave mencionar que varios internautas se han sorprendido con el maravilloso trabajo de ambas celebridades en el programa, pues Karen, tiene una amplia experiencia tras ser la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. Por su parte, Vicky, resonó en las plataformas al debutar en la sexta temporada de MasterChef Celebrity.

Entre tanto, varios seguidores de Vicky y Karen han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales sobre la gran dupla que harán en el reality.

De este modo, la comediante y la creadora de contenido digital han compartido mediante sus redes sociales sobre la gran conexión que han tenido al tener que trabajar en equipo y los gustos que comparten en común.

Recientemente, Vicky y Karen tuvieron una entrevista en el programa de ‘Buen Día, Colombia’ del Canal RCN sobre la gran preparación que han tenido en cuenta al ser presentadoras del after show en La casa de los famosos Colombia.

Vicky empieza diciendo: “bueno la verdad, es que ese era mi mayor susto y yo dije: “ay, Dios, pero yo no tengo ni idea de presentar. Yo no sé nada. Y creo que eso es lo que realmente le asusta a uno. Es un gran reto. Nadie nació aprendido. También, se pueden aprender cositas y la cosa es que me dijeron: Vicky, sea usted”. Posteriormente, Karen detalló: “Bueno, La segura y yo nos conocimos y creamos una gran sección. Así que le dimos al televidente, nuestra opinión de primer ojo”.