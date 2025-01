La creadora de contenido, Karen Sevillano se mostró muy emocionada por el lujoso regalo que le dio su pareja Neider García de Navidad, pero que no logró llegar a tiempo para la fecha que esperaban por la alta demanda.

Desde que anunció que estaba a la espera de su regalo, sus millones de fanáticos se mostraron muy ansiosos por descubrirlo con ella y por ello, tampoco pudieron contener la emoción y expectativa por saber qué había dentro.

Karen Sevillano presumió el millonario regalo que le dio Neider de Navidad

La caleña puso a grabar su celular mientras abría la caja y se veía muy curiosa por descubrir pronto el contenido que había dentro.

Al abrirla, no pudo contener su emoción y fiel a su estilo, empezó a festejar porque eran unos tacones de una lujosa marca que quería tener hace tiempo, pero que, al parecer, no estaban tan fáciles de conseguir.

Para su sorpresa, su pareja la sorprendió con sus anhelados tacones, mismos que no dudó en calzar y modelar casi que al instante. "Me siento Zendaya, soy la cenicienta, me siento costosa", fueron algunos de los comentarios que dijo la influencer mientras presumía su nueva adquisición.

Las reacciones al millonario regalo que le dieron a Karen Sevillano

La creadora de contenido, quien fue la ganadora de La casa de los famosos Colombia 2024, emocionó también a sus fanáticos, quienes no dudaron en reaccionar con comentarios graciosos y de admiración por la bonita relación que ha conformado. Otros aprovecharon para felicitarla por lo próspera que había iniciado el 2025.

"Ve ¿y en qué momento te lanzas de emoción a los brazos de tu príncipe, cenicienta?", "ni para dormir se los va a quitar", "ella es hermosa, se alegra mucho con todo lo que le dan", "Una vez más queda comprobado que todo lo que a ella la emociona tiene a su Claudia presente. Ese amor de hermanas es 10/10" y "me encanta el amor de este par", fueron algunos de los comentarios en redes.