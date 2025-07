Juliana Calderón se despachó contra Valentino Lázaro: lo tildó de 'cochino' y más

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, no aceptó las distintas críticas del influencer Valentino Lázaro, especialmente contra La Toxi costeña.

Por ello, la abogada de profesión no se guardó nada y tachó a Lázaro, pues le dijo que él quisiera parecerse a Yina Calderón, le solicitó que mostrara las escrituras de sus propiedades y más.

Según Juliana, no entiende por qué Valentino se atreve a dar consejos y hablar de ignorancia a personas que estarían por encima de él.

"Gracias a que La Toxi pegó una canción, gracias a que mi hermana ha sido polémica, ingresaron a un programa sin necesidad de hacer campaña... Él se quemó en la primera instancia. Habla de que La Toxi no puede recibir consejos de Yina. Valentino: tú quieres ser mi hermana, quisieras entrar a un reality, irte para México, tener la empresa que tiene mi hermana. Quisieras ser mi hermana, si no que indirectamente no lo dices", sentenció Juliana Calderón.