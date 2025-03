Una de las participantes que más ha dado de qué hablar a lo largo de La casa de los famosos Colombia respecto a sus looks y vestidos es la influenciadora Yina Calderón.

¿Cuál fue el creativo peinado que se hizo Yina Calderón con un muñeco en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón ha demostrado que tiene bastante personalidad y creatividad al momento de elegir sus looks para los diferentes momentos y galas en La casa de los famosos Colombia.

A pesar de las críticas o comentarios que ha recibido de algunos de sus compañeros en el reality del Canal RCN, Yina no para de innovar y mostrar nuevos estilos.

En las últimas horas, la creadora de contenido decidió hacerse un peinado tipo recogido, pero en vez de usar una moña para la coleta, decidió utilizar la cabeza de una muñeca.

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón al peinado de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón con ayuda de sus compañeras se hizo una coleta con la cabeza de una muñeca que había dentro del reality.

Este look sorprendió a varios de los compañeros de Yina, quienes le expresaron su curiosidad por saber qué era lo que tenía, al acercarse y ver que era una cabeza de juguete no aguantaban la risa o tenían una esporádica reacción.

Las reacciones no han sido solo dentro de La casa de los famosos Colombia, ya que una de las hermanas de Yina, Juliana Calderón también reaccionó y expresó en sus redes sociales que estaba encantada con el peinado de su hermana, para ella quedó 'espectacular'.

Ya vieron el peinado de mi hermana, está divino, espectacular.

¿Cómo han reaccionado en redes al curioso peinado de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Este look que ha empezado a dar de qué hablar en redes sociales con comentarios divididos, ya que algunos le aplaudieron la creatividad a Yina y otros les pareció que no era el objeto adecuado.

Muchos también han estado comentando la reacción de Juliana Calderón, asegurando que no sabían si era irónica o en verdad le había gustado el curioso look de su hermana, en las redes se ven comentarios como: "Uno puede ser familia, pero debe ser sincero" o "Juliana no puedes aplaudirle todo a tu hermana".

