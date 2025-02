Los nombres de Juan David Zapata y Mateo Varela 'Peluche' han sido tendencia en los últimos días luego que una comunicadora conocida como La Negra Candela diera unas declaraciones en radio sobre ellos.

La comunicadora expuso en un programa radial que Juan David y Mateo habían tenido algo más que una amistad en el pasado. Unas fuertes declaraciones que el deportista antioqueño salió a desmentir en sus redes sociales.

Juan David decidió al principio tomarse con humor las aparentes falsas declaraciones de Graciela Torres, posteriormente decidió hacer un video en sus historias de Instagram para contestarle directamente.

Juan David Zapata se mostró molesto ante las falsas declaraciones de Graciela Torres, y aunque aseguró que él se lo tomó con humor, dejó claro que sus declaraciones fueron graves.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que ese tipo de información falsa puede llegar a afectar gravemente a una persona que no sea fuerte emocionalmente y psicológicamente.

Hablando enserio, yo, lo tomo de recocha, y a mí no me importa lo que diga esa señora. Pero una persona que no sea mentalmente fuerte, eso le puede afectar mucho.