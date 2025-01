El actor Juan Carlos Arango llenó de preocupación a sus seguidores en los últimos días luego de revelar a través de sus redes sociales que se había sometido a una operación de gran importancia.

El actor les contó a sus seguidores que había tenido que someterse a una cirugía de próstata para evitar complicaciones mayores a futuro.

Juan Carlos Arango confesó que había sido una cirugía compleja y que la recuperación iba a serlo aún más por todos los cuidados y recomendaciones que debía seguir.

Precisamente, en las últimas horas el actor volvió a aparecer en sus redes sociales para contar nuevos detalles de su estado de salud y recuperación.

El actor contó de manera emotiva y alegre que se sentía bien de salud, a pesar de llevar pocos días tras su cirugía sentía que iba sintiéndose cada vez mejor.

“Aquí estoy ¿Cómo me ven? ¿mucho mejor? ¿no? Uy no, es que la diferencia de cuando uno apenas sale de una operación es grande. La dormida paila, a veces me coge el sueño de la nada.

Juan Carlos fue sincero al asegurar que, aunque se siente mejor, todavía tiene que tener bastantes cuidados porque se podría empeorar su salud.

Ya uno está en otro nivel de peligrosidad, aquí sigo y les sigo contando, porque esto todavía no, me falta una semana y tres días, pero ya estoy bien de ánimos.

El actor en otro video les contó a sus seguidores un percance que sufrió en medio de su recuperación cuando se encontró con su mascota en la cocina, quien lo saludó de manera efusiva, pero lo asustó.

Me pasó una brava, resulta que, yo estoy conectado a una sonda y caminando por la casa porque el doctor me lo recomendó, fui a la cocina y yo tengo un perro grande, y claro como no me veía se me mandó encima y me pegó un susto tenaz.