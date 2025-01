Jorge Rausch, reconocido chef y jurado de MasterChef Celebrity, reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus seguidores un momento de esparcimiento mientras esperaba un vuelo; allí el profesional tocó diversos temas, pero el que más llamó la atención fue uno relacionado a su vida sentimental.

¿Jorge Rausch está buscando un nuevo amor?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas que ofrece Instagram, Rausch recibió diversas preguntas por parte de sus seguidores, entre esas si pensaba enamorarse una vez más en este 2025. Pues vale la pena recordar que el chef profesional finalizó el año completamente soltero, tras finalizar su anterior relación.

Ante esto, Jorge aseguró que, aunque no tenía afán y no estaba dentro de sus prioridades, tampoco estaba cerrado a darse una nueva oportunidad si esta se presentara. “No hay afán, pero no estoy cerrado a la idea tampoco. A mí me gusta la estabilidad emocional. Eso llega, no se puede forzar”, aseguró.

¿Para el amor hay edad? Esto respondió Jorge Rausch

Otra de las preguntas que llamó la atención del chef profesional estuvo relacionada a la edad que deben tener las parejas para estar juntas, pues uno de sus seguidores quiso saber si este aspecto influía al momento de enamorarse.

Ante esto, Rausch dejó claro que para él este aspecto no era nada importante, pues ya que consideraba que la edad era “subjetiva”. Además, aseveró que había aspectos más importantes que merecía más atención.

"Absolutamente NO. A mí me parece que la edad es subjetiva, tanto en la parte física como en la madurez. Hay cosas mucho más importantes que un simple número", sentenció.

Con esto, Jorge Rausch deja claro que su vida amorosa es un asunto que no se puede forzar. Mientras se enfoca en su bienestar y en alcanzar la estabilidad emocional, no cierra la puerta a una nueva historia de amor. ¿Será este el año en que el chef encuentre un nuevo capítulo en su vida sentimental? El tiempo lo dirá.

Por ahora, sus seguidores tendrán que esperar ver una vez más si alguna mujer logra flechar su corazón y, sobre todo, quién será la afortunada.