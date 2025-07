Jorge Cao, recordado por su participación en importantes producciones de la televisión colombiana como ‘A Corazón Abierto’ y ‘El último Matrimonio Feliz’, entre otros proyectos, llamó la atención en las últimas horas al referirse a un tema de su vida privada que ha sido uno de los más dolorosos.

Recientemente, el reconocido actor abrió su corazón en medio de una entrevista en el que reveló que a raíz de la situación que se vive en Cuba, su país de origen, ha tenido que despedir desde la distancia a varios seres queridos que han fallecido, con la tristeza de no poder darles el último adiós en persona.

Pese a lo difícil que ha sido no poder estar en estos momentos, reveló que lo más complicado fue la partida de su hija Maricel Luz, quien, según lo comentó falleció a causa de un cáncer, enfermedad que le impidió estar con ella en sus últimos instantes de vida.

“Fue muy duro para mí, no podía moverme de acá, estaba ocupado y no podía parar. No pude acompañarla en su final”, expresó Jorge en medio de este espacio.