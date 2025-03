La casa de los famosos: Jhonny Rivera opinó sobre La Liendra

El reconocido cantante de música popular sorprendió a sus cientos de seguidores al mostrar su apoyo a La Liendra, actual participante de La casa de los famosos Colombia y que por poco se convierte en un nuevo eliminado del reality. El artista dejó clara su admiración hacia el joven influenciador y aseguró que “no merece salir todavía”.

Jhonny Rivera se refirió a La Liendra en La casa de los famosos Colombia

El cantante Jhonny Rivera, quien hace poco lanzó su más reciente tema musical ‘Comprendí que te perdí’, reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus seguidores por medio de la dinámica de preguntas y respuestas que ofrece Instagram. Allí, el artista recibió una pregunta relacionada a La Liendra, quien ha sido muy allegado a él.

En esta pregunta, uno de sus seguidores le cuestionó el por qué no había apoyado a La Liendra en La casa de los famosos y si la razón de esto era porque ya no eran amigos. Ante esto Rivera manifestó que no había visto ni un solo capítulo del reality ya que estaba enfocado 100 % en sus proyectos musicales. Sin embargo, averiguó y se dio cuenta que el creador de contenido había sido nominado. “Yo no tengo conocimiento del tema, no estoy viendo televisión, porque estoy súper concentrado en otras cosas, pero a cabo de preguntar. Está nominado para salir…”

Jhonny Rivera apoyó a La Liendra en La casa de los famosos Colombia

El cantante de música popular no dudó en manifestar todo lo que pensaba de La Liendra, destacando grandes cualidades del joven influenciador y asegurando que, aunque estaba nominado, consideraba que no debía salir aún de la competencia.

“Yo les voy a decir, como amigo, excelente amigo, como persona es un gran ser humano. Les voy a decir que lo admiro demasiado, porque todo lo que se propone en la vida, lo logra. Desde donde viene La Liendra y todo lo que ha logrado, eso no es gratis, es porque es una persona que se la ha guerreado y yo creo que no merece salir todavía”