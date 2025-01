La presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel compartió con sus seguidores un momento muy especial en sus redes sociales, el cual se convirtió en todo un triunfo personal.

El jueves 16 de enero, Jessica reveló que por primera vez en su vida había logrado echar aire a una llanta por sí misma, una experiencia que le llenó de satisfacción, aunque recibió algo de ayuda en el proceso.

Jessica Cediel comparte uno de sus mayores éxitos en redes sociales

A través de sus historias en Instagram, Jessica Cediel relató con entusiasmo su experiencia, destacando la importancia de ese logro aparentemente sencillo, pero significativo. “Gente, le voy a compartir una historia, es la primera vez que estoy echando aire sola aquí en Estados Unidos”, comenzó diciendo, antes de continuar con su relato.

Jessica explicó que, aunque siempre había dependido de otras personas para realizar este tipo de tareas, esa vez decidió intentarlo por su cuenta. “Siempre lo hacía alguien por mí, cierto, como que nunca me preocupaba”, confesó la modelo.

Jessica Cediel recordó cómo, al principio, en 2014, había intentado hacerlo por sí misma cuando llegó a Estados Unidos, pero necesitó la ayuda de dos hombres para lograrlo. Sin embargo, en esta ocasión, logró hacerlo sin asistencia, hasta que un joven que trabajaba en un almacén se acercó para ofrecerle su ayuda.

“Yo estaba haciéndolo solita y vino un pelado acá del almacén y me ayudó, así súper querido relató”, visiblemente feliz por haber alcanzado esa meta.

“Aprendí a echar aire”, exclamó Jessica Cediel, quien no solo se mostró agradecida por la ayuda recibida, sino que también reflexionó sobre cómo Dios la acompaña en sus logros. “Dios siempre me protege y no desampara a sus hijos”, compartió con sus seguidores.

La modelo, además, aprovechó para revelar que este logro personal era solo el comienzo, ya que estaba a punto de asistir a una reunión importante que traería muchas sorpresas para sus seguidores.

Con una sonrisa de satisfacción y el sentimiento de haber conquistado un reto personal, Jessica Cediel celebró este pequeño, pero significativo, triunfo de su vida cotidiana, demostrando que hasta los logros más simples pueden ser motivo de orgullo.