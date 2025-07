La bella presentadora, Jessica Cediel, aprovechó su cuenta oficial de Instagram para exteriorizar su inconformidad con las personas que usan las redes sociales para criticar y juzgar los cuerpos, formas de ser y de expresarse de otros en redes sociales.

Según ella, la solidaridad y empatía están cada vez más distantes de las redes sociales y es algo que la conmueve, porque siente que hoy reinan los insultos y las críticas. Asegura que eso, le genera una enorme preocupación por el impacto que puede llegar a tener.

¿Por qué Jessica Cediel está preocupada por el impacto negativo de las redes sociales?

Jessica continuó con sus palabras expresando que todos deberían tener más mesura con lo que dicen, porque las nuevas generaciones no reciben de la misma manera esas críticas y pueden llegar a crear un daño en la autoestima, seguridad y confianza de los jóvenes.

"Que si está bonito, que si está feo, ósea, toda opinión es respetable, pero si usted no tiene nada bueno que decir que edifique el proceso del otro, pues guárdeselo y no lo diga y aplica para todo, en su aspecto físico, en la manera en que se desenvuelve, si es algo que no está atentando contra nada, pues respetemos los procesos de los demás", expresó Jessica.

¿Cuál es la invitación que hace Jessica Cediel para las personas que destilan hate en redes sociales?

Jessica Cediel se mostró muy molesta por el hate de las redes sociales/ by Frazer Harrison

La también creadora de contenido quiso reflexionar frente a este tema y recordar que desde un celular es muy difícil conocer en profundidad los procesos psicológicos y personales que tiene cada persona y que quizás ese mensaje negativo puede influir desafortunadamente en alguien que se vuelve víctima de una problemática constante.

Cerró invitando a que sean más empáticos y cuidadosos con las cosas que se dicen en redes sociales, para así buscar una comunidad más sana. Aclaró que no se trata de no poder pensar diferente, sino de buscar la manera adecuada de comunicarlo.